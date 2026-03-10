Бочоришвили: Место политиков в парламенте, бойкот вредит только тем людям, кто его объявляет

10.03.2026 19:56





Разумеется, предметом интереса является внутриполитическая ситуация в Грузии после парламентских выборов 2024 года. Все мы согласны, что место политиков в парламенте, а бойкот вредит, - заявила после встречи с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в здании Администрации правительства Грузии, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам Бочоришвили, в ходе беседы стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и соответствующие вызовы с учётом существующей обстановки.



«Визит президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ - хороший факт. Хорошо, что визит состоялся, хорошо, что у него были встречи с представителями власти Грузии и что он услышал от первых лиц информацию, которая его интересовала относительно процессов, происходящих в Грузии, а также событий, происходящих в регионе.



Мы говорили о ситуации с безопасностью в регионе, о положении в оккупированных регионах и в целом о вызовах, существующих в пространстве ОБСЕ.



Разумеется, предметом интереса также является внутриполитическая ситуация в Грузии после парламентских выборов 2024 года. Ясно одно - все соглашаются, что место политиков в парламенте, а бойкот вредит только тем людям, кто в него вступает, и это разделяют все, кто рассматривает внутриполитическую ситуацию в Грузии», - заявила Мака Бочоришвили.





