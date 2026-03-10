В аэропорту Кутаиси было выявлено два случая ввоза незадекларированных золотых украшений

По данным Налоговой службы Министерства финансов Грузии, на таможенном пункте «аэропорт Кутаиси» было выявлено два случая ввоза незадекларированных золотых украшений.



По данным ведомства, таможенники, имея подозрения, провели тщательную проверку иностранных граждан, как физически, так и их багажа. В результате досмотра было обнаружено в общей сложности 219,81 грамма незадекларированных золотых украшений. Общая таможенная стоимость изъятых товаров составила 77 202 лари.



По данным Налоговой службы, материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов для принятия дальнейших мер. В соответствии с законодательством Грузии, незадекларированный ввоз товаров через таможенную границу в больших количествах является уголовным преступлением.







