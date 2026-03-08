Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полиция изъяла в Тбилиси большое количество различных наркотических и психотропных веществ


08.03.2026   18:22


Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии арестовали гражданина Азербайджанской Республики 1999 года рождения по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и реализации наркотиков в особо крупном количестве, сообщает МВД.

«Патрульные инспекторы остановили обвиняемого для проверки при его передвижении по Тбилиси. В ходе личного обыска у Ш.Х. сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства 28 пакетов с различными наркотиками, «метамфетамином» и «кокаином», подготовленными к продаже.

В результате обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов во временном месте жительства обвиняемого, также было изъяты различные виды наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

Ведется расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна