Полиция изъяла в Тбилиси большое количество различных наркотических и психотропных веществ
08.03.2026 18:22
Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии арестовали гражданина Азербайджанской Республики 1999 года рождения по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и реализации наркотиков в особо крупном количестве, сообщает МВД.
«Патрульные инспекторы остановили обвиняемого для проверки при его передвижении по Тбилиси. В ходе личного обыска у Ш.Х. сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства 28 пакетов с различными наркотиками, «метамфетамином» и «кокаином», подготовленными к продаже.
В результате обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов во временном месте жительства обвиняемого, также было изъяты различные виды наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
Ведется расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — говорится в сообщении.
