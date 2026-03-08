Полиция изъяла в Тбилиси большое количество различных наркотических и психотропных веществ

Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии арестовали гражданина Азербайджанской Республики 1999 года рождения по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и реализации наркотиков в особо крупном количестве, сообщает МВД.



«Патрульные инспекторы остановили обвиняемого для проверки при его передвижении по Тбилиси. В ходе личного обыска у Ш.Х. сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства 28 пакетов с различными наркотиками, «метамфетамином» и «кокаином», подготовленными к продаже.



В результате обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов во временном месте жительства обвиняемого, также было изъяты различные виды наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.



Ведется расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — говорится в сообщении.





