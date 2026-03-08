Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СНБ рекомендовал израильтянам не посещать Армению, Грузию и Азербайджан


08.03.2026   22:54


В воскресенье, 8 марта, Совет национальной безопасности ужесточил рекомендации для израильтян, находящихся за рубежом или планирующих отпуск. В связи с угрозой терактов рекомендуется воздержаться от поездок в Армению, Грузию и Азербайджан.

После начала операции "Рычание льва" СНБ выпускал аналогичное предупреждение, касающееся поездок в Объединенные Арабские Эмираты из-за опасений терактов против израильтян. В заявлении СНБ говорилось: "Рекомендуется, чтобы израильтяне, проживающие в ОАЭ, по возможности вернулись в Израиль коммерческими рейсами. Совет национальной безопасности также рекомендует воздержаться от поездок в эту страну в настоящее время, следует также избегать транзита через ОАЭ".

Израильтянам, возвращающимся из-за границы через Египет и Иорданию, СНБ рекомендовал выбирать рейсы, которые приземляются только в Табе, Акабе и Аммане. Израильтянам не рекомендоваллсь задерживаться в Египте и Иордании, а сразу ехать к ближайшим пограничным переходам в Израиль.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна