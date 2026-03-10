Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывший советник Иванишвили вызван на опрос в СГБ


10.03.2026   11:34


Служба государственной безопасности Грузии вызвала на опрос Гию Хухашвили, политического аналитика и бывшего советника олигарха Иванишвили.

Предположительно, Хухашвили вызван в СГБ в связи со своим вчерашним заявлением.

В частности, в политическом ток-шоу «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс» он заявил:
«Ситуация очень опасная. Я не могу говорить детали. Я владею информацией из открытых источников, но эта информация довольно убедительная, и исходя из этого, считаю, что угроза реальна. Может начаться серия терактов».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна