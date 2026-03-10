|
|
|
Бывший советник Иванишвили вызван на опрос в СГБ
10.03.2026 11:34
Служба государственной безопасности Грузии вызвала на опрос Гию Хухашвили, политического аналитика и бывшего советника олигарха Иванишвили.
Предположительно, Хухашвили вызван в СГБ в связи со своим вчерашним заявлением.
В частности, в политическом ток-шоу «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс» он заявил:
«Ситуация очень опасная. Я не могу говорить детали. Я владею информацией из открытых источников, но эта информация довольно убедительная, и исходя из этого, считаю, что угроза реальна. Может начаться серия терактов».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна