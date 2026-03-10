Бывший советник Иванишвили вызван на опрос в СГБ

Служба государственной безопасности Грузии вызвала на опрос Гию Хухашвили, политического аналитика и бывшего советника олигарха Иванишвили.



Предположительно, Хухашвили вызван в СГБ в связи со своим вчерашним заявлением.



В частности, в политическом ток-шоу «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс» он заявил:

«Ситуация очень опасная. Я не могу говорить детали. Я владею информацией из открытых источников, но эта информация довольно убедительная, и исходя из этого, считаю, что угроза реальна. Может начаться серия терактов».





