В Кутаиси несовершеннолетние ограбили цветочный магазин

10.03.2026 13:24





В Кутаиси на улице Автомшенебели ограбили цветочный магазин «Кеsanes Kvavilebi».



Несовершеннолетние проникли в помещение, сломав входную дверь.



По информации владельцев, из магазина были похищены заранее подготовленные букеты и красные розы, также был повреждён инвентарь.



«Прошлой ночью наш магазин ограбили. Нам сломали двери, забрали готовые букеты и красные розы, повредили инвентарь. Честно говоря, я никогда не думала, что кто-то может прийти воровать даже в цветочный магазин», — сообщили в магазине.





