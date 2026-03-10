Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кутаиси несовершеннолетние ограбили цветочный магазин


10.03.2026   13:24


В Кутаиси на улице Автомшенебели ограбили цветочный магазин «Кеsanes Kvavilebi».

Несовершеннолетние проникли в помещение, сломав входную дверь.

По информации владельцев, из магазина были похищены заранее подготовленные букеты и красные розы, также был повреждён инвентарь.

«Прошлой ночью наш магазин ограбили. Нам сломали двери, забрали готовые букеты и красные розы, повредили инвентарь. Честно говоря, я никогда не думала, что кто-то может прийти воровать даже в цветочный магазин», — сообщили в магазине.


