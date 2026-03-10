|
В Кутаиси несовершеннолетние ограбили цветочный магазин
10.03.2026 13:24
В Кутаиси на улице Автомшенебели ограбили цветочный магазин «Кеsanes Kvavilebi».
Несовершеннолетние проникли в помещение, сломав входную дверь.
По информации владельцев, из магазина были похищены заранее подготовленные букеты и красные розы, также был повреждён инвентарь.
«Прошлой ночью наш магазин ограбили. Нам сломали двери, забрали готовые букеты и красные розы, повредили инвентарь. Честно говоря, я никогда не думала, что кто-то может прийти воровать даже в цветочный магазин», — сообщили в магазине.
