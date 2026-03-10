Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На бульваре Батуми продолжается демонтаж незаконных объектов


10.03.2026   13:21


На бульваре Батуми продолжается процесс освобождения прибрежной зоны от незаконных и неэстетичных объектов.

На данном этапе на береговой линии были демонтированы незаконный ночной клуб и несколько торговых объектов. Срок действия разрешений, предусмотренных их арендными договорами, истёк, поэтому их дальнейшая деятельность на этой территории считалась нарушением закона.

В соответствии с установленными процедурами Национальное бюро исполнения провело необходимые мероприятия и обеспечило освобождение здания. Работы по демонтажу выполнили мобильные группы бульвара Батуми.

Отмечается, что данный процесс направлен на упорядочивание прибрежной зоны и создание более комфортной среды к новому туристическому сезону.


