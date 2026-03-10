На бульваре Батуми продолжается демонтаж незаконных объектов

10.03.2026 13:21





На бульваре Батуми продолжается процесс освобождения прибрежной зоны от незаконных и неэстетичных объектов.



На данном этапе на береговой линии были демонтированы незаконный ночной клуб и несколько торговых объектов. Срок действия разрешений, предусмотренных их арендными договорами, истёк, поэтому их дальнейшая деятельность на этой территории считалась нарушением закона.



В соответствии с установленными процедурами Национальное бюро исполнения провело необходимые мероприятия и обеспечило освобождение здания. Работы по демонтажу выполнили мобильные группы бульвара Батуми.



Отмечается, что данный процесс направлен на упорядочивание прибрежной зоны и создание более комфортной среды к новому туристическому сезону.





