Грузия занимает 91-е место по военным расходам в мире

10.03.2026 11:56





Всемирный банк опубликовал единую статистику по оборонным расходам стран мира, согласно которой глобальный оборонный бюджет в 2024 году достиг рекордных 2,65 трлн долларов, что представляет собой годовой прирост в 265 млрд долларов. За четыре года оборонные расходы выросли на 600 млрд долларов.



Согласно данным Всемирного банка, США неизменно занимают первое место с военными расходами в 997 миллиардов долларов в 2024 году. Это составляет 3,42% ВВП США. На втором месте находится Китай с 314 миллиардами долларов, что составляет 1,71% его ВВП, а на третьем месте — Россия с военным бюджетом в 149 миллиардов долларов, что составляет 7,05% ее ВВП. Однако фактическая цифра, вероятно, будет значительно выше, и в нынешней ситуации Россия полностью перешла на военную экономику.



Что касается Израиля, то его военный бюджет составляет 46,5 млрд долларов, или 8,8% ВВП; официальный оборонный бюджет Ирана составляет 7,9 млрд долларов, или 2% ВВП, хотя на самом деле оборонный бюджет Ирана гораздо больше, поскольку Иран поддерживает Хезболлу и Хамас, а также вооруженные группировки хуситов и их вооружение, предоставлял беспилотники и баллистические ракеты. Что касается Украины, то ее военный бюджет в 2024 году составлял 64,7 млрд долларов, что составляет 34,5% ВВП страны.



Грузия занимает 91-е место с военными расходами в 615 миллионов долларов (1,86% ВВП), Армения занимает 69-е место с 1,41 млрд долларов (5,5% ВВП), а Азербайджан занимает 52-е место с военным бюджетом в 3,77 млрд долларов (5% ВВП). Оборонный бюджет Турции составляет 25 миллиардов долларов, что составляет 1,92% ВВП страны.





