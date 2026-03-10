|
Глава СГБ за полгода дослужился до звания вице-полковника
10.03.2026 13:16
По приказу Иракли Кобахидзе от 9 марта Мамуке Мдинарадзе досрочно присвоено очередное специальное звание начальника СГБ - отныне Мдинарадзе будет "виде-полковником государственной безопасности"
Напоминаем, последнее повышение в звании было 25 и 26 декабря 2025 года, тогда Кобахидзе присваивал новому главе СГБ Мдинарадзе специальные звания каждый день.
Присвоение различных званий Мдинарадзе от Кобахидзе в конце прошлого года, по данным Batumelebi, происходило в следующей хронологии:
- 3 сентября: присвоено звание лейтенанта - тогда же Мдинарадзе и был утвержден парламентом Грузии на должность главы СГБ
- 23 октября: присвоено звание старшего лейтенанта
- 25 декабря: присвоено звание капитана
- 26 декабря: досрочно присвоено звание майора государственной безопасности
