Глава СГБ за полгода дослужился до звания вице-полковника

10.03.2026 13:16





По приказу Иракли Кобахидзе от 9 марта Мамуке Мдинарадзе досрочно присвоено очередное специальное звание начальника СГБ - отныне Мдинарадзе будет "виде-полковником государственной безопасности"



Напоминаем, последнее повышение в звании было 25 и 26 декабря 2025 года, тогда Кобахидзе присваивал новому главе СГБ Мдинарадзе специальные звания каждый день.



Присвоение различных званий Мдинарадзе от Кобахидзе в конце прошлого года, по данным Batumelebi, происходило в следующей хронологии:



- 3 сентября: присвоено звание лейтенанта - тогда же Мдинарадзе и был утвержден парламентом Грузии на должность главы СГБ

- 23 октября: присвоено звание старшего лейтенанта

- 25 декабря: присвоено звание капитана

- 26 декабря: досрочно присвоено звание майора государственной безопасности





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





