Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии схемы инвестиционного мошенничества

11.03.2026 14:50





Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии схемы инвестиционного мошенничества. По делу о мошенничестве и отмывании денег начато уголовное преследование одного человека.



По данным ведомства, в 2023 году гражданин Китая, используя платформу mindraygel1.com, запустил в Грузии мошенническую схему. Потенциальным клиентам обещали быстрый заработок, предлагая вкладывать деньги в виртуальную покупку медицинских препаратов и оборудования.



Это было финансовой пирамидой, цель которой — привлечь как можно больше людей и получить от них деньги под видом инвестиций.



По данным следствия, обвиняемый обманом получил 394 853 лари от 56 граждан Грузии. После этого деньги переводились на разные счета, их происхождение скрывалось, часть средств конвертировали в криптовалюту и переводили на различные криптокошельки.



Уголовное дело против гражданина Китая возбуждено заочно. Если его признают виновным, это от 9 до 12 лет тюрьмы.



Прокуратура собирается обратиться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста.



Расследование продолжается. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение подозреваемого, чтобы задержать его и добиться экстрадиции в Грузию.





