Двое задержаны в Грузии за вымогательство и доведение мужчины до самоубийства


13.03.2026   15:29


Полиция задержала двух молодых людей, на фоне шантажа которых житель Грузии покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

«Следствие установило, что летом прошлого года обвиняемые распространяли в социальных сетях фото- и видеоматериалы, отражающие личную жизнь мужчины – Г.Г. 1994 года рождения – с целью вымогательства денег. Вскоре после указанного факта Г.Г. покончил жизнь самоубийством», – говорится в заявлении.

Ведомство не уточняет, идет ли речь об интимных кадрах.

Обвиняемые – 20-летний Н.Г. и 19-летний Н.М. Их задержали в Лагодехском муниципалитете на востоке страны по итогам комплексных оперативно-следственных мероприятий и.

Им вменяют вымогательство, совершенное группой лиц, посягательство на тайнк личной жизни из корыстных побуждений и доведение до самоубийства. Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы.


