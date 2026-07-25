СГБ начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийными отключениями электроэнергии 24 и 25 июля

25.07.2026 16:16





По факту аварийных отключений электроэнергии в Грузии 24 и 25 июля Служба государственной безопасности начала расследование по статье о саботаже.



В частности, согласно информации ведомства, СГБ «начала расследование по факту аварийных, неоднократных отключений подачи электроэнергии в масштабах всей страны по статье 318 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию государственных или других важных объектов, или их повреждение/уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам Грузии».



Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования.





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