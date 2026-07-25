В Тбилиси начался демонтаж «труб» Рике

25.07.2026 22:48





В тбилисском парке Рике начали демонтаж концертного комплекса известного как «трубы». Об этом сообщает телеканал TV Pirveli.



По информации журналистов, на территории с утра работает тяжелая техника, на месте мобилизованы десятки рабочих. Со здания, спроектированного известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, снимают облицовочные панели.



Корреспонденты пытались выяснить, куда отправят конструкции после демонтажа, но безуспешно. Территория является частной собственностью, журналистам не позволили вести там съемку и выдворили за ограждения.



25 июня мэрия Тбилиси выдала собственнику комплекса разрешение на демонтаж. Компания Rike Dom подала соответствующее заявление 7 апреля 2026 года.



Концертный зал в парке Рике — один из самых узнаваемых архитектурных проектов периода президентства Михаила Саакашвили. Комплекс, созданный по проекту бюро Studio Fuksas, должен был стать музыкальным театром и выставочным пространством, однако так и не был введен в эксплуатацию по первоначальному назначению.



После смены власти объект стоимостью более 70 млн лари долгие годы оставался заброшенным. Представители правящей партии считали его урбанистической ошибкой, премьер-министр Ираклий Кобахидзе характеризовал здание как «уродство», которое «не украшает» Тбилиси.



В 2025 году комплекс перешел компании Rike Dom, позднее приобретенной девелоперской группой Maqro Property. Новый собственник обязан завершить демонтаж здания площадью более 15 тыс. кв. м до 25 декабря 2026 года, а также инвестировать в развитие территории не менее 44 млн лари к 2030 году.



Решение о сносе вызвало резкую критику автора проекта. Массимилиано Фуксас назвал происходящее «безумием» и заявил, что его бюро неоднократно предлагало грузинским властям найти новое назначение для здания и сохранить его, однако ответа на эти инициативы так и не последовало.





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