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Минобразования Грузии установило фиксированные цены на единую школьную форму
25.07.2026 22:38
Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе подписал приказ, устанавливающий фиксированную стоимость элементов школьной формы для учащихся начальных классов (с 1 по 6 класс) государственных школ. Об этом сообщает агентство bm.ge.
Согласно документу, утверждаются следующие расценки за один предмет одежды:
Школьный пиджак (для мальчиков и девочек) — 45 лари (около $18);
Школьные брюки (для мальчиков и девочек) — 25 лари (около $10);
Школьная юбка (как короткая, так и длинная) — 25 лари.
Таким образом, полный базовый комплект для мальчика, состоящий из одного пиджака и двух брюк, обойдется родителям в 95 лари. Стоимость комплекта для девочки, в который входят пиджак, брюки и юбка, также составит 95 лари ($37).
В приказе министерства отдельно подчеркивается, что утвержденные цены являются строго фиксированными, а реализация школьной формы по любой иной стоимости категорически запрещена.
Ранее стало известно, что форма для грузинских школьников будет производиться в Китае. Согласно контракту на сумму 45,6 млн лари, заключенному с зарегистрированной в Грузии китайской компанией Glory Textile Industry, пошив осуществляется на фабрике в провинции Цзянсу.
Одежда будет преимущественно из синтетического материала — 72% полиэстера, 25% вискозы и 3% эластана.
В рамках соглашения с 25 августа по 30 ноября 2026 года в Грузию должны поставить 1,8 млн единиц одежды в три этапа.
Закупочная стоимость отдельных элементов для государства составила от 16,76 до 39,61 лари, а себестоимость одного комплекта — порядка 75–76 лари.
Детям из социально незащищенных семей форму предоставят бесплатно, остальным родителям придется покупать ее у государства по установленной фиксированной цене.
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