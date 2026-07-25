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Синоптики предупредили о шторме и угрозе оползней в Западной Грузии
25.07.2026 22:51
Национальное агентство окружающей среды предупредило об ухудшении погоды в Западной Грузии с завтрашнего дня.
«Со второй половины 26 июля до первой половины 27 июля в Западной Грузии – Аджарии, Гурии, Самегрело-Земо-Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети ожидаются периодические дожди с грозами, местами сильные», — говорится в заявлении ведомства.
На большей части страны периодически возможен сильный ветер, на море — шторм 3-4 балла.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Западной Грузии, внезапным паводкам на малых реках, а также к возникновению или активизации оползней в холмистых и горных районах. Специалисты оценивают уровень угрозы как средний.
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