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Полиция изъяла до 33 килограммов наркотиков
25.08.2026 13:45
В результате очередного комплексного полицейского мероприятия, проведенного сотрудниками Департамента центральной криминальной полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом и распространением наркотиков, в городе Рустави по обвинению в наркопреступлении задержаны два иностранных гражданина. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил директор Департамента центральной криминальной полиции Давид Кикнадзе.
По его словам, в качестве вещественного доказательства из одной из квартир задержанных изъято особо крупное количество наркотического средства «тетрагидроканнабинол» — до 33 килограммов гашиша, стоимость которого на так называемом черном рынке составляет 6 миллионов лари.
«Часть указанного наркотика задержанные спрятали в этой же квартире — внутри автомобильных шин. Правоохранители также изъяли из еще одной квартиры обвиняемых в Рустави и гостиничного номера особо крупные партии наркотических средств — кокаина, героина и метадона.
В ходе расследования установлено, что задержанные действовали сообща и планировали реализовывать наркотики различными способами, однако благодаря оперативному реагированию правоохранителей осуществить преступный замысел им не удалось.
Помимо указанных лиц, в течение последних нескольких дней в результате интенсивных полицейских мероприятий по борьбе с наркопреступностью в Тбилиси и регионах правоохранители задержали еще 24 человека, в том числе 15 лиц, так или иначе причастных к сбыту наркотиков.
Указанные лица были по-разному вовлечены в наркопреступные схемы: использовали интернет-приложения, метод передачи наркотиков из рук в руки, а также способ размещения наркотиков в определенных местах.
Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических средств, подготовленных для сбыта, материалы, необходимые для фасовки наркотиков, и денежные средства.
Также были обнаружены специально оборудованные теплицы, где осуществлялось незаконное выращивание наркотикосодержащих растений в особо крупных объемах.
Расследование ведется по статьям 260, 260¹, 19–260 и 265¹ Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.
Соответствующие подразделения Министерства внутренних дел ежедневно и в непрерывном режиме продолжают борьбу с наркопреступностью.
Министерство внутренних дел активно продолжает проведение соответствующих комплексных мероприятий с целью пресечения незаконного ввоза и распространения наркотических средств в стране», — заявили в МВД.
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