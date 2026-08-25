Полиция изъяла до 33 килограммов наркотиков

25.08.2026 13:45





В результате очередного комплексного полицейского мероприятия, проведенного сотрудниками Департамента центральной криминальной полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом и распространением наркотиков, в городе Рустави по обвинению в наркопреступлении задержаны два иностранных гражданина. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил директор Департамента центральной криминальной полиции Давид Кикнадзе.



По его словам, в качестве вещественного доказательства из одной из квартир задержанных изъято особо крупное количество наркотического средства «тетрагидроканнабинол» — до 33 килограммов гашиша, стоимость которого на так называемом черном рынке составляет 6 миллионов лари.



«Часть указанного наркотика задержанные спрятали в этой же квартире — внутри автомобильных шин. Правоохранители также изъяли из еще одной квартиры обвиняемых в Рустави и гостиничного номера особо крупные партии наркотических средств — кокаина, героина и метадона.



В ходе расследования установлено, что задержанные действовали сообща и планировали реализовывать наркотики различными способами, однако благодаря оперативному реагированию правоохранителей осуществить преступный замысел им не удалось.



Помимо указанных лиц, в течение последних нескольких дней в результате интенсивных полицейских мероприятий по борьбе с наркопреступностью в Тбилиси и регионах правоохранители задержали еще 24 человека, в том числе 15 лиц, так или иначе причастных к сбыту наркотиков.



Указанные лица были по-разному вовлечены в наркопреступные схемы: использовали интернет-приложения, метод передачи наркотиков из рук в руки, а также способ размещения наркотиков в определенных местах.



Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических средств, подготовленных для сбыта, материалы, необходимые для фасовки наркотиков, и денежные средства.



Также были обнаружены специально оборудованные теплицы, где осуществлялось незаконное выращивание наркотикосодержащих растений в особо крупных объемах.



Расследование ведется по статьям 260, 260¹, 19–260 и 265¹ Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.



Соответствующие подразделения Министерства внутренних дел ежедневно и в непрерывном режиме продолжают борьбу с наркопреступностью.



Министерство внутренних дел активно продолжает проведение соответствующих комплексных мероприятий с целью пресечения незаконного ввоза и распространения наркотических средств в стране», — заявили в МВД.







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