США собирают в Польше тайную встречу по НАТО

06.10.2026 15:39





Представители семи стран НАТО в ближайшие недели соберутся в Польше по инициативе Соединенных Штатов. Вашингтон хочет обсудить будущее Альянса и дальнейшее распределение ответственности за его безопасность.



Как сообщает Polsat News, информацию о подготовке встречи подтвердили польские правительственные источники.



К переговорам пригласили представителей руководства оборонных ведомств семи государств так называемой Бергенской группы — Германии, Норвегии, Швеции, США, Финляндии, Нидерландов и Польши.



Инициатором встречи выступил Вашингтон. Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет дальнейшее распределение ответственности за безопасность НАТО.



Переговоры должны пройти на уровне, аналогичном предыдущей встрече такого формата в Бергене, где участвовали, в частности, заместители министров обороны и начальники штабов.



В Польше основную роль в переговорах должны сыграть заместители министров, ответственные за оборонную политику. Американскую сторону будет представлять заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.



В то же время состав участников встречи вызвал дискуссии, поскольку на неё не пригласили Великобританию, Францию и страны Балтии.



По данным СМИ, узкий формат переговоров должен использоваться для подготовки предложений, которые в дальнейшем смогут обсудить все государства-члены НАТО.



Польский евродепутат Адам Белан отметил, что в рамках НАТО существует много подобных форматов консультаций.



«Таких различных форматов в рамках НАТО множество, и встреч, например, во время министерских или президентских встреч в формате НАТО, также происходит очень, очень много, ведь мы знаем, что НАТО сейчас очень часто подвергается испытаниям со стороны россиян», — сказал он.



Ранее о подготовке встречи сообщало Politico. Издание обращало внимание на то, что ряд европейских членов НАТО, которые тратят значительные средства на оборону и являются союзниками США, не получили приглашения на переговоры под эгидой Пентагона.





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