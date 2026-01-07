В Тбилиси ранен один человек – задержан гражданин Украины

По факту нанесения ранения в Тбилиси сотрудниками МВД Грузии задержан гражданин Украины. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сведениям ведомства, 7 января на почве ссоры обвиняемый нанес ранение холодным оружием одну человеку и скрылся с места преступления.



«По обвинению в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения сотрудниками Главного управления Дзвели Тбилиси Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали гражданина Украины В. Р. 1995 года рождения.



Следствием было установлено, что 7 января этого года в Тбилиси обвиняемый на почве ссоры нанес ранение холодным оружием гражданину А. Р. 2003 года и скрылся с места происшествия.



Раненный доставлен в клинику для оказания надлежащей медицинской помощи.



В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий обвиняемый был задержан по горячим следам. Орудие преступления - нож, изъято в качестве вещественного доказательства.



Следствие ведется по статье 118-й УК Грузии, предусматривающей до 2 лет лишения свободы в виде наказания»,- говорится в информации.





