В грузинский порт Кулеви зашел подозрительный танкер с российской нефтью

В порт Кулеви зашёл танкер Nostos, который формально не находится под санкциями, однако в международных системах мониторинга он помечен как судно, предположительно перевозившее санкционированные российские грузы.



СМИ обратились в Службу доходов с вопросом, располагают ли они информацией о том, что Nostos может быть частью так называемого «теневого флота» — сети судов, используемых для обхода санкций и сокрытия происхождения нефти.

Ответов на эти вопросы на данный момент получено не было.



Неясным остаётся и вопрос, нефть какой компании была доставлена в порт Кулеви. Аналогичные вопросы были заданы и администрации порта, однако сотрудники службы охраны заявили журналистам, что не владеют информацией о характере груза.



Известно, что в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС против России танкер Nostos был одним из ключевых судов, участвовавших в перевозке российской нефти.

До 2022 года, согласно открытым источникам, этот же танкер перевозил санкционированную иранскую нефть.



Бывший моряк Гоча Беридзе заявил, что заход подобного судна из российского порта Новороссийск в грузинский порт фактически «льёт воду на мельницу российских оккупантов».



«В Кулеви зашёл танкер Nostos под флагом Либерии, длиной около 182 метров и дедвейтом 47 147 тонн, доставивший нефть из Новороссийска. До 2022 года он перевозил иранскую санкционную нефть, а с июля 2022 года перешёл на транспортировку российской.



Танкер и компания, с которой он связан, находятся в чёрных списках США, Великобритании и стран ЕС.



То, что российская нефть из Новороссийска заходит в грузинский порт Кулеви, — это не что иное, как помощь российским оккупантам», — заявил Беридзе.



Напомним, что терминал Кулеви уже оказывался в центре внимания после того, как два месяца назад в порт впервые зашла российская нефть. Тогда специалисты установили, что танкер-перевозчик являлся частью российского «теневого флота», после чего судно было санкционировано.



Позже под британские санкции попала и компания-оператор терминала — «Руснефть».





