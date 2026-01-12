Найденный мертвым на Кипре российский дипломат был офицером ГРУ - СМИ

12.01.2026 23:37





Погибшим предположительно в результате самоубийства сотрудником дипмиссии РФ на Кипре был третий секретарь посольства Алексей Панов, следует из данных дипломатического листа Кипра. Вероятно, он также являлся сотрудником военной разведки РФ. Об этом сообщает издание «Эхо» со ссылкой на эксперта.



Исследователь российского влияния за границей, автор книги «Российские агенты влияния в Германии» и расследования о деятельности спецслужб на Кипре Дмитрий Хмельницкий рассказал «Эху», что, по данным его источников, 41-летний Панов был офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в звании капитана.



До Кипра, утверждает Хмельницкий, Панов работал в Москве в институте, связанном с радиотехникой, где, возможно, также работала и его жена. В его задачи в посольстве входило «обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и предположительно за его пределами», полагает эксперт.



Он обратил внимание на то, что Панов, по сообщению дипмиссии, умер 8 января, однако посольство обнародовало эту информацию лишь 12 января, не впустило на свою территорию кипрских полицейских и не передало им предсмертную записку, предположительно оставленную Пановым.



«Если бы причиной самоубийства были личные обстоятельства, то непонятно, зачем так долго скрывали его смерть. Значит, было что-то, что поставило их в тяжелое положение, и четыре дня шли переговоры с Москвой. Не исключаю, что он мог готовить побег, который раскрыли и «предотвратили», что абсолютно нормально для советских и российских спецслужб», — полагает Хмельницкий.



Он добавил, что, по его мнению, российские посольства и ранее были скорее разведывательными центрами, чем дипломатическими представительствами, а сейчас, когда дипломатия «свелась к абсолютному минимуму», разведка — «чуть ли не единственное, чем они занимаются».



«Одних советников, а это полковничьи должности, в российском посольстве на Кипре сейчас восемь человек, не говоря уже о первых, вторых и третьих секретарях», — говорит Хмельницкий.



Он также отметил, что не располагает информацией об исчезновении на Кипре бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера за день до гибели Панова и возможной связи этих событий.



Причину смерти Панова российские власти не называли. В сообщении посольства, где приведены лишь его инициалы и не указана должность, отмечается, что его смерть стала «глубоко личной трагедией для его родных и близких». Никакой публичной информации о Панове «Эху» найти не удалось.



Напомним, ранее стало известно, что полиция Кипра объявила в розыск экс-главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который числится пропавшим с 7 января, после того как исчез из места своего проживания в Лимассоле.





