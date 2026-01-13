Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из Грузии выдворили 27 иностранных граждан


13.01.2026   11:24


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в результате тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в последние дни выдворили из Грузии 27 граждан иностранных государств. Об этом сообщает МВД.

«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Азербайджана, Китая, Таиланда, Туркменистана, Германии, Пакистана, Египта, Израиля и Ливана — всего 27 человек.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну», — говорится в информации МВД.


