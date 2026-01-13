Из Грузии выдворили 27 иностранных граждан

13.01.2026 11:24





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в результате тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в последние дни выдворили из Грузии 27 граждан иностранных государств. Об этом сообщает МВД.



«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Азербайджана, Китая, Таиланда, Туркменистана, Германии, Пакистана, Египта, Израиля и Ливана — всего 27 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну», — говорится в информации МВД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





