Патрульная полиция закупит 300 нательных камер без тендера

Департамент патрульной полиции, ссылаясь на «исключительные полномочия», планирует без проведения тендера приобрести 300 комплектов нательных камер. Общая стоимость закупки составит 575 700 лари. После этого общее количество камер на балансе ведомства увеличится до 3 560 единиц.



Как указано в обращении в Агентство государственных закупок, необходимость закупки обусловлена увеличением численности личного состава и заменой повреждённой техники. Речь идёт о камерах модели AXON BODY 2.



В департаменте поясняют, что с 2018 года используется инфраструктура и программное обеспечение именно этой компании, поэтому интеграция оборудования других производителей невозможна.



«С 2018 года патрульная полиция использует и на сегодняшний день располагает 3 260 нательными камерами указанной модели», – говорится в письме департамента.



Поставщиком оборудования указана компания ООО “NGT Group”, которая, согласно подтверждению производителя, является единственным авторизованным дистрибьютором AXON в Грузии.



Отмечается, что в марте 2025 года патрульная полиция уже закупила у этой же компании 350 камер и 200 лицензий на сумму 849 500 лари.





