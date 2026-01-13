Капитаном захваченного США танкера Marinera является Автандил Каландадзе

13.01.2026 14:20





Капитаном связанного с Венесуэлой и захваченного силами США танкера Marinera оказался 47-летний моряк из Батуми Автандил Каландадзе. Эту информацию грузинской службе «Радио Свобода» подтвердили и моряки.



Семья капитана проживает в Батуми – у него супруга и несовершеннолетний ребенок. Коллеги предполагают, что Каландадзе вместе с другими членами экипажа до сих пор находится на борту судна с момента задержания танкера 7 января.



Предположительно, на танкере могут находиться еще 5 граждан Грузии.



7 января официальные лица США сообщали о намерении привлечь к уголовной ответственности членов экипажа. Они обвиняются в перевозке нефти танкером, на который были наложены санкции.



Пока не ясно, на какой стадии находится расследование и когда состоится судебный процесс.



9 января МИД России объявил, что на основании обращения Москвы президент США освободил двух российских членов экипажа танкера, и они вскоре вернутся на родину.



Какая судьба ожидает граждан Грузии, информации об этом нет.



Согласно последней информации, экипаж BELLA-1 (Marinera) состоял из 17 украинцев, 6 грузин, 3 индийцев и 2 россиян.



Напомним, 7 января танкер Marinera был захвачен силами США при поддержке Великобритании у берегов Исландии, в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США.



Танкер, который шел без груза, ранее использовался для транспортировки венесуэльской нефти и во вторник, 6 января, находилcя между Шотландией и Исландией. Он планировал встать под погрузку в Венесуэле, но не смог сделать этого, уточняет WSJ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





