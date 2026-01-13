|
Льготную стерилизацию бездомных кошек проведут в Аграрном университете
13.01.2026 17:50
Операции пройдут в ветеринарной клинике при вузе, а займется ими главврач клиники Лаша-Гиорги Джапаридзе.
Стерилизация будет лапароскопической — это «менее инвазивный метод и характеризуется более простой реабилитацией», сказано в анонсе.
Вместо привычной цены в 200 лари бездомных животных стерилизуют за 50. Учтите, что речь идет только о кошках. Для участия необходимо зарегистрироваться. Срок — до 23 января. Нужно позвонить по номеру +995 32 206 05 95 или написать клинике в фейсбуке.
После процедуры котикам оставят отметку на ухе, которая позволит быстро установить, что животное стерилизовано.
«Верим, что люди честно подойдут к инициативе и, в отличие от прошлого раза, не будут приводить своих домашних животных», — говорится в заявлении.
