В Кутаиси ведется проектирование многофункционального спортивного комплекса

13.01.2026 19:49





Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе совместно с грузинскими и американскими архитекторами посетил в Кутаиси территорию, где планируется строительство нового многофункционального Дворца спорта. Проект готовится Муниципальным фондом развития Министерства инфраструктуры в партнёрстве с одной из ведущих мировых архитектурных компаний — Gensler.



Как заявил Реваз Сохадзе, особенно отрадно, что специалисты столь высокого уровня будут вовлечены в развитие спортивной инфраструктуры в Грузии.



«По решению правительства в Кутаиси строится многофункциональный Дворец спорта международного стандарта. Грузинская компания «Демарк», победившая в архитектурном конкурсе, привлекла к проекту в статусе партнёра одну из ведущих в мире организаций по проектированию спортивной инфраструктуры — Gensler, представители которой сегодня находились на месте для ознакомления с текущей ситуацией. Для нас особенно важно и приятно, что такие высококвалифицированные специалисты будут участвовать в развитии спортивной инфраструктуры в Грузии, тем более что у нас в этом направлении очень амбициозные планы. В текущем году мы начинаем строительство ряда значимых спортивных объектов, и уверены, что правильно спланированное и качественное проектирование станет решающим фактором как для бесперебойного хода строительных работ, так и для создания в нашей стране инфраструктуры, соответствующей международным стандартам», — заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе после осмотра строительной площадки многофункционального Дворца спорта в Кутаиси.



По информации Министерства инфраструктуры, проектирование многофункционального Дворца спорта осуществляется в сотрудничестве между грузинской компанией «Демарк» и американской компанией Gensler. Основанная в 1965 году компания Gensler реализует в Грузии свой первый проект именно в рамках этого партнёрства.



Во встрече, состоявшейся в Кутаиси, приняли участие министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, государственный уполномоченный в регионе Имерети Леван Залкалиани, а также представители компании «Демарк». В ходе встречи были обсуждены концепция проекта, его функциональное назначение и вопросы интеграции объекта в городскую среду.



Архитектурная философия Gensler основана на подходе, ориентированном на человека, устойчивом развитии и технологических инновациях. Реализованные компанией проекты, среди которых Moody Centre Basketball and Events Arena (США), головной офис YOFC (Китай) и Adobe Founders Tower (США), признаны выдающимися образцами современной архитектуры. В работах Gensler особое внимание уделяется сохранению идентичности городов и культурного контекста, экологической ответственности и дизайну, адаптированному к общественным потребностям.



В сотрудничестве с Gensler в Кутаиси разрабатывается проект нового многофункционального Дворца спорта, рассчитанного на 5 000 зрителей. В здании в соответствии с международными стандартами будут обустроены спортивные залы, тренировочные пространства, бассейн, помещения для судей и допинг-контроля.



Кроме того, во Дворце спорта предусмотрены конференц-зал, рабочие пространства для прессы и помещения для приёма международных делегаций. В здании также разместятся спортивный магазин и кафетерий.



Проект предусматривает обустройство парковок, рекреационных зон, внутренних дорог и пешеходных дорожек на прилегающей территории. Здание будет полностью адаптировано для лиц с особыми потребностями.



Многофункциональный Дворец спорта в Кутаиси сможет принимать как национальные, так и международные спортивные соревнования, а также конференции и различные мероприятия.



Отмечается, что выход американской компании Gensler на грузинский рынок создаёт значительные возможности как для частного сектора, так и для грузинских архитекторов и дизайнеров, способствуя обмену международным опытом и внедрению современных архитектурных стандартов в Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





