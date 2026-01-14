Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На участке Верона-Телави введены ограничения движения


14.01.2026   11:31


На участке Верона–Телави введены ограничения на движение автотранспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.

По их информации, из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге внутреннего государственного значения Вазиани–Гомбори–Телави, на участке км 36–км 64 (Верона–Телави), разрешено движение только автотранспорта повышенной проходимости (с двумя и более ведущими мостами).

Движение остальных видов автотранспорта на данном участке дороги ограничено.


