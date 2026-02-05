Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Восточной Грузии выявили четыре подпольных сыроварни


05.02.2026   13:31


Национальное агентство продовольствия Грузии выявило четыре подпольных сыроварни в регионе Квемо Картли. В ходе проверок инспекторы обнаружили, что предприятия работали без обязательного признания регулятора и нарушали санитарно-гигиенические нормы.

Среди выявленных нелегальных объектов – индивидуальный предприниматель Г.Б. в городе Рустави, а также компании и предприниматели из села Телети в Гардабанском муниципалитете. На всех нарушителей наложили штрафы и приостановили деятельность.

Агентство продовольствия еще раз призвало производителей своевременно получать обязательное признание, которое подтверждает соответствие требованиям законодательства Грузии. Это касается всех операторов, работающих с продуктами животного происхождения (кроме первичной переработки), включая производство сыров.

Подробности о порядке получения признания, перечне экономических деятельностей и процедуре доступны на официальном сайте агентства.


