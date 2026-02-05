В Восточной Грузии выявили четыре подпольных сыроварни

Национальное агентство продовольствия Грузии выявило четыре подпольных сыроварни в регионе Квемо Картли. В ходе проверок инспекторы обнаружили, что предприятия работали без обязательного признания регулятора и нарушали санитарно-гигиенические нормы.



Среди выявленных нелегальных объектов – индивидуальный предприниматель Г.Б. в городе Рустави, а также компании и предприниматели из села Телети в Гардабанском муниципалитете. На всех нарушителей наложили штрафы и приостановили деятельность.



Агентство продовольствия еще раз призвало производителей своевременно получать обязательное признание, которое подтверждает соответствие требованиям законодательства Грузии. Это касается всех операторов, работающих с продуктами животного происхождения (кроме первичной переработки), включая производство сыров.



Подробности о порядке получения признания, перечне экономических деятельностей и процедуре доступны на официальном сайте агентства.



Источник: Новости - Грузия

