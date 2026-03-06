В четырёх городах Грузии за месяц выявили 831 автомобиль с превышением норм выхлопа

Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в период с 1 по 28 февраля 2026 года выявили 831 случай несоответствия автомобилей установленным нормам выбросов.

Нарушения распределились следующим образом:



Тбилиси — 489 случаев

Батуми — 138

Кутаиси — 126

Рустави — 78



Проверки проводятся ежедневно в рамках мер по улучшению качества воздуха и снижению загрязнения со стороны транспортного сектора. Инспекторы контролируют уровень выхлопов у автомобилей, движущихся по городским дорогам.



Контроль видимых выбросов автомобилей в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави проводится с сентября 2023 года. После анализа первых результатов департамент усилил свои возможности: увеличено количество экипажей, закуплены гибридные автомобили со специальными измерительными приборами, а сотрудники регулярно проходят дополнительное обучение.



В настоящее время контроль осуществляют 15 специализированных экипажей, оснащённых необходимым оборудованием.

По данным ведомства, благодаря усилению контроля только за первые два месяца 2026 года было выявлено 1 417 случаев превышения допустимых норм автомобильных выбросов.





