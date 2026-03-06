|
|
|
В четырёх городах Грузии за месяц выявили 831 автомобиль с превышением норм выхлопа
06.03.2026 18:08
Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в период с 1 по 28 февраля 2026 года выявили 831 случай несоответствия автомобилей установленным нормам выбросов.
Нарушения распределились следующим образом:
Тбилиси — 489 случаев
Батуми — 138
Кутаиси — 126
Рустави — 78
Проверки проводятся ежедневно в рамках мер по улучшению качества воздуха и снижению загрязнения со стороны транспортного сектора. Инспекторы контролируют уровень выхлопов у автомобилей, движущихся по городским дорогам.
Контроль видимых выбросов автомобилей в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави проводится с сентября 2023 года. После анализа первых результатов департамент усилил свои возможности: увеличено количество экипажей, закуплены гибридные автомобили со специальными измерительными приборами, а сотрудники регулярно проходят дополнительное обучение.
В настоящее время контроль осуществляют 15 специализированных экипажей, оснащённых необходимым оборудованием.
По данным ведомства, благодаря усилению контроля только за первые два месяца 2026 года было выявлено 1 417 случаев превышения допустимых норм автомобильных выбросов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна