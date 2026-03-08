Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дополнительный рейс из Маската завершил возвращение граждан Грузии


08.03.2026   18:09


Сегодня дополнительный специальный рейс из Маската в Тбилиси завершил возвращение граждан Грузии, чей своевременный вылет не смогли обеспечить авиакомпании, сообщило Министерство иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, более 600 граждан Грузии обратились в соответствующие посольства Грузии с просьбой воспользоваться специальными рейсами правительства Грузии,которые благополучно вернулись на родину спецрейсами из Маската (Султанат Оман) и Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Учитывая текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока и принимая во внимание перебои в транспортном сообщении, вызванные закрытием воздушного пространства ряда стран, по решению правительства Грузии были организованы четыре специальных рейса.


