В результате схода оползня в селе Курсеби разрушены пять домов, эвакуированы 38 семей


12.03.2026   12:52


Мэр Ткибули Давид Кублашвили заявил, что в селе Курсеби в результате схода оползня разрушены пять домов.

Как мэр заявил Первому каналу Грузии, была проведена эвакуация 38 семей. По его словам, муниципалитет обеспечит этих людей размещением в гостиницах и другими жилыми помещениями.

«В селе Курсеби Ткибульского муниципалитета, в частности в районах Эродзееби и Гоголашвилеби, развились оползневые процессы, в результате чего были разрушены пять домов. Мы эвакуировали 38 семей. К счастью, пострадавших нет.

Муниципалитет Ткибули обеспечит этих жителей размещением в гостиницах и другими вариантами жилья.

На месте мобилизованы Служба управления чрезвычайными ситуациям региона Имерети, а также все другие соответствующие службы. Работают геологи, устанавливаются причины произошедшего», — заявил мэр Ткибули.


