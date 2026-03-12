|
В результате схода оползня в селе Курсеби разрушены пять домов, эвакуированы 38 семей
12.03.2026 12:52
Мэр Ткибули Давид Кублашвили заявил, что в селе Курсеби в результате схода оползня разрушены пять домов.
Как мэр заявил Первому каналу Грузии, была проведена эвакуация 38 семей. По его словам, муниципалитет обеспечит этих людей размещением в гостиницах и другими жилыми помещениями.
«В селе Курсеби Ткибульского муниципалитета, в частности в районах Эродзееби и Гоголашвилеби, развились оползневые процессы, в результате чего были разрушены пять домов. Мы эвакуировали 38 семей. К счастью, пострадавших нет.
Муниципалитет Ткибули обеспечит этих жителей размещением в гостиницах и другими вариантами жилья.
На месте мобилизованы Служба управления чрезвычайными ситуациям региона Имерети, а также все другие соответствующие службы. Работают геологи, устанавливаются причины произошедшего», — заявил мэр Ткибули.
