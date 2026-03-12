Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На борту танкера, атакованного Ираном, находились 23 грузина


12.03.2026   14:11


На борту танкера, атакованного Ираном в иракских водах, находились 23 грузина. Об этом сообщила Радио Свобода жена одного из моряков. По сообщениям СМИ, жизни грузинских моряков опасность не угрожает, и они были доставлены в безопасное место.

«Я разговаривала с ним вчера вечером в полночь, и все было хорошо, потом он позвонил мне в 2:30 утра, поспешно сказал: «Мы все в порядке, мы все выжили», и наконец, я поговорила с ним утром — этот танкер тоже был атакован беспилотником, все сгорело. На втором танкере были жертвы. Их доставили в иракский порт», — рассказала Радио Свобода Нинчо Сурманидзе, жена моряка Иракли Джаши.

Радио Свобода пишет, что судно «Зефирос», плывшее под мальтийским флагом, якобы перевозило иранское топливо.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна