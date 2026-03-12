На борту танкера, атакованного Ираном, находились 23 грузина

На борту танкера, атакованного Ираном в иракских водах, находились 23 грузина. Об этом сообщила Радио Свобода жена одного из моряков. По сообщениям СМИ, жизни грузинских моряков опасность не угрожает, и они были доставлены в безопасное место.



«Я разговаривала с ним вчера вечером в полночь, и все было хорошо, потом он позвонил мне в 2:30 утра, поспешно сказал: «Мы все в порядке, мы все выжили», и наконец, я поговорила с ним утром — этот танкер тоже был атакован беспилотником, все сгорело. На втором танкере были жертвы. Их доставили в иракский порт», — рассказала Радио Свобода Нинчо Сурманидзе, жена моряка Иракли Джаши.



Радио Свобода пишет, что судно «Зефирос», плывшее под мальтийским флагом, якобы перевозило иранское топливо.





