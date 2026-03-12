|
Джавара Угрехелидзе назначен директором Тбилисской республиканской больницы
12.03.2026 14:08
У Тбилисской республиканской больницы новый директор. На должность директора медицинского учреждения назначен Джавара Угрехелидзе.
Нового директора сотрудникам представил министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Михаил Сарджвеладзе ознакомил сотрудников с будущими планами развития клиники и пожелал Джаваре Угрехелидзе успехов.
«Новый директор Республиканской больницы — доктор медицинских наук и обладает многолетним профессиональным опытом как в клинической практике, так и в сфере управления здравоохранением. В предыдущие годы он работал на различных управленческих должностях в системе здравоохранения Грузии.
В 2022–2024 годах работал в Центральной университетской клинике им. академика Николоза Кипшидзе руководителем Центра непрерывного образования персонала, а также в разные периоды занимал должности заместителя директора, руководителя по обеспечению качества медицинских услуг и медицинского менеджера.
Джавара Угрехелидзе активно занимается академической деятельностью — он приглашённый лектор в Тбилисскую медицинскую академию иКавказский университет. Его научные интересы в основном связаны с кардиологией и гипертонией, а его работы опубликованы в международных и грузинских медицинских изданиях», — говорится в информации министерства.
Министр здравоохранения также поблагодарил бывшего директора клиники Гогу Месхи за проделанную работу. По информации ведомства, он продолжит деятельность на должности заместителя директора Агентства социальных сервисов Грузии.
