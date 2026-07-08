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В Тбилиси временно будет ограничено движение по проспекту Маршала Юзефа Пилсудского


08.07.2026   22:01


В связи с мероприятием, запланированным мэрией Тбилиси, с 22:00 8 июля до 15:00 9 июля в районе парка Хуалинг временно будет ограничено движение по проспекту Маршала Юзефа Пилсудского до ближайшего перекрестка с Новым Тбилисским зоопарком.

По информации мэрии, транспортные средства, которые указанным участком дороги связывались с территорией, прилегающей к Новому зоопарку, могут объехать его по улице Виктора Купрадзе, а транспортные средства, движущиеся в обратном направлении, будут использовать тот же маршрут до проспекта Маршала Юзефа Пилсудского.


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