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В результате ДТП на Рикоти погибли 2 человека
09.07.2026 18:57
В результате ДТП на Рикоти погибли 2 человека, 2 пострадали.
По имеющейся информации, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, врезался в бетонное ограждение.
По информации очевидцев, на месте были мобилизованы бригады скорой помощи и полиция.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).
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