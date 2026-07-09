В результате ДТП на Рикоти погибли 2 человека

09.07.2026 18:57





В результате ДТП на Рикоти погибли 2 человека, 2 пострадали.



По имеющейся информации, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, врезался в бетонное ограждение.



По информации очевидцев, на месте были мобилизованы бригады скорой помощи и полиция.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).





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