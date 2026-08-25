В муниципалитете Цалка началась реабилитация 4,4-километрового участка дороги

25.08.2026 18:34





В муниципалитете Цалка по заказу Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии началась реабилитация 4,4-километрового участка автомобильной дороги государственного значения Имера-Барети-Теджиси-Чивткилиса-Хачкои-Гумбати- Авранлос.



Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.



«Реабилитируемый участок (км 7–км 11) проходит как по населённой, так и по ненаселённой территории. Существующая дорога грунтовая, что затрудняет движение автотранспорта.



В результате реализации проекта значительно улучшатся условия передвижения и безопасность дорожного движения на данном участке, сократится время в пути и расходы, связанные с передвижением.



В рамках проекта будет обустроена двухполосная проезжая часть, обочины, железобетонные кюветы и канавы, водопропускные трубы, а также габионная стена. Кроме того, будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.



Проект финансируется из государственного бюджета в размере 4,6 млн лари. Завершение работ планируется в 2027 году», — говорится в информации Департамента автомобильных дорог.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





