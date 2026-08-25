С 29 августа по 3 сентября Гудаури станет эпицентром международного парапланеризма

25.08.2026 18:50









Пилотов ждут технически сложные маршруты над вершинами Большого Кавказа, мощные горные термики и невероятные виды на долину реки Арагви.



Чемпионат призван привлечь внимание к грузинскому парапланеризму, уникальной природе региона и развитию туризма. В Грузии пройдёт один из самых масштабных чемпионатов по парапланеризму — международные соревнования категории FAI 2, которые соберут более 40 пилотов из разных стран.Пилотов ждут технически сложные маршруты над вершинами Большого Кавказа, мощные горные термики и невероятные виды на долину реки Арагви.Чемпионат призван привлечь внимание к грузинскому парапланеризму, уникальной природе региона и развитию туризма.





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