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С 29 августа по 3 сентября Гудаури станет эпицентром международного парапланеризма


25.08.2026   18:50


В Грузии пройдёт один из самых масштабных чемпионатов по парапланеризму — международные соревнования категории FAI 2, которые соберут более 40 пилотов из разных стран.

Пилотов ждут технически сложные маршруты над вершинами Большого Кавказа, мощные горные термики и невероятные виды на долину реки Арагви.

Чемпионат призван привлечь внимание к грузинскому парапланеризму, уникальной природе региона и развитию туризма.


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