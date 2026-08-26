В Тбилиси скоро начнут курсировать обновлённые составы метро

26.08.2026 18:33





Первая партия новых вагонов уже готова к эксплуатации и в ближайшее время начнёт обслуживать пассажиров столичного метрополитена.



Обновление подвижного состава и закупка новых вагонов являются одним из ключевых направлений развития транспортной системы Тбилиси.



Ожидается, что новые составы позволят повысить комфорт, безопасность и качество обслуживания пассажиров, а также приблизят Тбилисский метрополитен к современным стандартам.





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