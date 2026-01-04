МИД Грузии распространяет заявление касательно текущих событий в Венесуэле

04.01.2026 16:04





Внимательно наблюдаем за текущими событиями в Венесуэле с надеждой, что будущие процессы будут развиваться в соответствии с интересами венесуэльского народа, - об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Грузии.



Ведомство выражает надежду, что недавние события в Венесуэле приведут к отмене властями Венесуэлы «признания» оккупированных регионов Грузии.



«Учитывая то, что власти Венесуэлы при грубом нарушении международного права признали независимыми государствами оккупированные регионы Грузии - Абхазию и т.н. Южную Осетию, мы выражаем надежду, что последние события повлекут отмену этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и международными правовыми принципами», - отмечается в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





