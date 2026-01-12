Началась выдача электронных удостоверений личности нового дизайна

Агентство развития государственных сервисов Министерства юстиции начало выдачу электронных удостоверений личности нового поколения, с обновленным дизайном.



По данным агентства, их безопасность еще более усилена благодаря современным знакам защиты, они полностью соответствуют новейшим международным стандартам, а дизайн сопровождается символикой национальной тематики.



«Стоит отметить, что стоимость идентификационного документа остается той же, а владельцы удостоверений со сроком не обязаны заменять их новыми.



Обновленное электронное удостоверение личности содержит отпечатки пальцев владельца. Оно также содержит QR-код, который при сканировании предоставляет дополнительную информацию: номер и статус документа, адрес регистрации лица, а также, по требованию владельца документа - статус студента или лица с ограниченными возможностями.



Заинтересованные лица могут подать заявление для получение новой ID-карты в территориальных службах Агентства развития государственных сервисов, филиалах Дома юстиции и мобильных домах юстиции, а также дистанционно через веб-сайт агентства: https://sda.gov.ge /», говорится в информации.





