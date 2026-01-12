|
Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби
12.01.2026 11:30
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), который Объединённые Арабские Эмираты принимают с 13 по 15 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
В рамках саммита запланировано выступление главы правительства Грузии на тематической панели, основной темой которой является Средний коридор — соединение Европы и Азии посредством энергетики.
В ходе визита Ираклий Кобахидзе также проведёт встречи с представителями крупных инвестиционных компаний.
В саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, главной темой которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики.
Премьер-министр отправился в Абу-Даби вместе с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
