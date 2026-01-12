|
США призывают G7 и партнеров уменьшить зависимость от критических минералов из Китая - СМИ
12.01.2026 11:47
Министр финансов США Скотт Бессент призовет страны Большой семерки (G7) и других партнеров активизировать усилия по уменьшению зависимости от критических минералов из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.
"Срочность – тема дня. Это очень масштабная задача. Есть много разных аспектов, много стран вовлечено, и нам действительно нужно двигаться быстрее", – отметил представитель США.
По данным чиновника, США активно продвигают увеличение внутреннего производства и диверсификацию поставок через соглашения с Австралией, Украиной и другими партнерами. В октябре прошлого года Вашингтон подписал соглашение с Австралией на $8,5 млрд для создания проектного портфеля по редкоземельным элементам и литию.
Представитель добавил, что определенный прогресс уже есть, однако "проблема не решена". В то же время, по словам чиновника, конкретных совместных действий на предстоящей встрече ожидать не стоит.
По сообщению Австралии, к обсуждению проблемы проявили интерес также Европа, Япония, Южная Корея и Сингапур.
Встреча в понедельник состоится через несколько дней после сообщений об ограничении Китаем экспорта редкоземельных элементов и мощных магнитов японским компаниям, а также запрете экспорта предметов двойного назначения для японских военных. Американские чиновники подчеркнули, что встреча была запланирована задолго до этих действий.
