США призывают G7 и партнеров уменьшить зависимость от критических минералов из Китая - СМИ


12.01.2026   11:47


Министр финансов США Скотт Бессент призовет страны Большой семерки (G7) и других партнеров активизировать усилия по уменьшению зависимости от критических минералов из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

"Срочность – тема дня. Это очень масштабная задача. Есть много разных аспектов, много стран вовлечено, и нам действительно нужно двигаться быстрее", – отметил представитель США.

По данным чиновника, США активно продвигают увеличение внутреннего производства и диверсификацию поставок через соглашения с Австралией, Украиной и другими партнерами. В октябре прошлого года Вашингтон подписал соглашение с Австралией на $8,5 млрд для создания проектного портфеля по редкоземельным элементам и литию.

Представитель добавил, что определенный прогресс уже есть, однако "проблема не решена". В то же время, по словам чиновника, конкретных совместных действий на предстоящей встрече ожидать не стоит.

По сообщению Австралии, к обсуждению проблемы проявили интерес также Европа, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Встреча в понедельник состоится через несколько дней после сообщений об ограничении Китаем экспорта редкоземельных элементов и мощных магнитов японским компаниям, а также запрете экспорта предметов двойного назначения для японских военных. Американские чиновники подчеркнули, что встреча была запланирована задолго до этих действий.


