Дипмиссии 24 стран осудили приговор основательнице Batumelebi и призвали к ее освобождению

12.01.2026 12:42





Исполнился год со дня задержания грузинской журналистки, основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», Мзии Амаглобели. По этому поводу 24 дипломатические миссии, аккредитованные в Тбилиси, распространили совместное заявление в её поддержку.



В документе подчёркивается, что дипломаты вновь подтверждают позицию, изложенную в совместном заявлении от 6 августа 2025 года. Посольства Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, представляющие страны — члены Коалиции за свободу СМИ, осудили «непропорциональный и политически мотивированный» приговор в отношении Мзии Амаглобели, приговорённой к двум годам лишения свободы.



В заявлении отмечается, что в период длительного предварительного заключения состояние здоровья журналистки, в частности её зрение, значительно ухудшилось.



Дипломатические миссии также заявили, что дело Мзии Амаглобели и давление на издания «Батумелеби» и «Нетгазети» являются примером нарастающего запугивания журналистов в Грузии. По мнению авторов заявления, речь идёт о безнаказанном насилии и правовом преследовании представителей СМИ, что противоречит международным обязательствам страны по защите свободы прессы и свободы выражения мнений.



Посольства напомнили и о заявлении Коалиции за свободу СМИ от 20 декабря 2024 года, в котором осуждаются любые формы запугивания и насилия в отношении журналистов и работников медиа.



Сегодня в Тбилиси запланировано шествие в поддержку Мзии Амаглобели. Участники акции намерены пройти от станции метро «Марджанишвили» до здания парламента Грузии. Протесты у парламента продолжаются ежедневно с 28 ноября 2024 года — несмотря на принятые антимитинговые законы, которые, в частности, ограничивают проведение акций на тротуарах.



6 августа 2025 года судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину полицейскому. Изначально её обвиняли в нападении на полицейского (наказание – от четырёх до семи лет), но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до трёх лет. Апелляционный суд оставил в силе приговор. Журналистка остаётся под стражей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





