Папуашвили: Сегодня внешняя политика Евросоюза является символом непрофессионализма


12.01.2026   13:44


«С самого начала было ясно, к каким результатам приведёт внешняя политика Евросоюза, когда на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам была назначена премьер-министр, чей министр иностранных дел, с нарушением международного права, выступает с речью на антиправительственном митинге радикалов в другой стране», — написал в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что верховного представителя ЕС Каю Каллас «следует заменить».

«Внешняя политика Евросоюза сегодня является символом непрофессионализма и всё больше отдаляется от интересов европейских народов», — написал Шалва Папуашвили.


