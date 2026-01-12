|
Представитель ЕНД назвал ложью информацюи о возможной смене лидера партии
12.01.2026 15:04
Ираклий Павленишвили заявляет, что распространённая информация о смене Тины Бокучава на Левана Саникидзе на посту председателя «Единого национального движения» не соответствует действительности.
Как отметил Павленишвили, Тина Бокучава появится в ближайшее время и сама прокомментирует этот вопрос.
«Вокруг »Национального движения» распространяется очень много слухов. Конечно, это не соответствует действительности. Что касается Тины Бокучава, вы очень скоро её увидите, у вас будет возможность задать ей вопросы, и она сама на них ответит. Она появится в ближайшее время, возможно, даже сегодня. Это слухи, которые не имеют фактической основы, и сама председатель не оставит вас без комментария.
Ходят слухи о том, что в партии есть противостояние и что кто-то с кем-то борется. Что касается ситуации в целом, мы все знаем, что на все политические силы, а не только на »Национальное движение», оказывается большое давление, поэтому, в том числе, существуют технические проблемы. Когда бизнесмены запуганы и им запрещено помогать оппозиционным партиям, отсутствует государственное финансирование, осуществляется давление различного рода и имеется такое количество политических заключённых — возникают технические проблемы», — заявил Ираклий Павленишвили.
