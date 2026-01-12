Каладзе: Меня не интересует, какие планы у «Национального движения»

Меня не интересует, какие планы у «Национального движения» - не имеют существенного значения имена и фамилии, кто, где будет и как. Мы знаем, что это радикальная группировка, предатели, враги страны. Так мэр столицы Каха Каладзе откликнулся на информацию, распространенную «Имеди», что в «Национальном движении» противостояние и что «Тину Бокучава на посту председателя партии сменит Леван Саникидзе». По его словам, все их заявления и шаги направлены против интересов страны.



«Меня не интересует, какие планы у «Национального движения», какие решения они принимают. Не имеет существенного значения имена и фамилии, кто, где будет и как. Мы знаем, что это радикальная группировка, предатели, враги страны, они управляются извне, все их заявления и шаги предприняты против интересов страны», - отметил Каладзе.



Кроме того, он сказал о событиях 4 октября и отметил, что группе радикалов не позволили государственный переворот.





