Служба доходов: зашедший в Кулеви танкер NOSTOS не находится под санкциями
12.01.2026 16:45
Служба доходов Минфина Грузии отреагировала на заход танкера NOSTOS в терминал Кулеви.
Ведомство утверждает, что 8 января в морской порт Кулеви зашло судно NOSTOS под флагом Либерии (регистрационный номер 9258014), которое было загружено 40 143 тоннами сырой нефти — сырье было загружено одной из иностранных компаний-посредников от российской компании для грузинской компании (ведомство воздерживается от уточнений — наименования компаний и распространение информации, содержащей налоговую тайну — ред.), предназначенной для ввоза в рамках таможенной процедуры.
По данным Службы доходов Грузии, в результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития, подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно и компанию, которой принадлежит судно, а также на груз.
Подчеркивается, что танкер был допущен на территорию Грузии в полном соответствии с законодательством, а груз подвержен процедуре импорта.
«Служба доходов Министерства финансов и Агентство морского транспорта Грузии проводят скоординированную, постоянную проверку как судов, так и судовладельцев в связи с международными санкциями, и если судно или владелец судна находится в санкционном списке — им не разрешается заходить в порты Грузии и перевозить грузы. завершите таможенные процедуры.
В рамках своей компетенции Служба доходов постоянно принимает соответствующие меры и осуществляет жесткий контроль для предотвращения попыток использования таможенной территории Грузии для уклонения от санкций», — заключили в ведомстве.
