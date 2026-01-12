Гарибашвили признал вину в предъявленных ему обвинениях - адвокат

12.01.2026 17:32





На процессе судья спросил Ираклия Гарибашвили, признает ли он предъявленные ему обвинения, на что г-н Ираклий ответил, что да, признает предъявленные обвинения - его задержали прямо в зале суда, и сейчас он, предположительно, на пути в учреждение по исполнению наказаний, - сообщил журналистам адвокат бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили Михаил Шакулашвили.



Как пояснил адвокат после судебного заседания, бывший премьер-министр был вызван на процесс в Тбилисский городской суд сегодня в 15:00.



«Во время процесса судья спросил, как и всех подсудимых, признает ли он предъявленные ему обвинения, на что г-н Ираклий ответил, что да, признает предъявленные обвинения. Мы начали работать в прокуратуре в 10:00 утра, оформили протоколы... В 15:00 нас вызвали в суд для рассмотрения. Мы прибыли в соответствующее время и место. Я действительно не смотрел на номер зала. На месте были прокурор, судья, адвокат и обвиняемый. Да, его задержали прямо в зале и в настоящее время, предположительно, он на пути в учреждение по исполнению наказаний», - сказал Михаил Шакулашвили.



Прокуратура Грузии оформила процессуальное соглашение с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили – в качестве вида и меры наказания ему определено лишение свободы на 5 лет. Также в качестве дополнительного наказания Гарибашвили назначен штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен денежной суммы, полученной в результате преступной деятельности и изъятой во время обыска в его доме.





