Юкневичене: Мзия Амаглобели олицетворяет борьбу за правду и демократию

12.01.2026 18:06





Год назад режим в Грузии заключил в тюрьму Мзию Амаглобели. Его мужество - символ сопротивления для нации, которая по-прежнему протестует против несправедливости, - написала в соцсети литовский европарламентарий Раса Юкневичене.



По ее словам, Мзия Амаглобели, которую Европарламент наградил премией Сахарова, является воплощением борьбы за правду и демократию.



«Мзия Амаглобели, которую Европарламент наградил премией Сахарова, олицетворяет борьбу за правду и демократию. Европа поддерживает грузинский народ!» - пишет европарламентарий.





