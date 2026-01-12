Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Юкневичене: Мзия Амаглобели олицетворяет борьбу за правду и демократию


12.01.2026   18:06


Год назад режим в Грузии заключил в тюрьму Мзию Амаглобели. Его мужество - символ сопротивления для нации, которая по-прежнему протестует против несправедливости, - написала в соцсети литовский европарламентарий Раса Юкневичене.

По ее словам, Мзия Амаглобели, которую Европарламент наградил премией Сахарова, является воплощением борьбы за правду и демократию.

«Мзия Амаглобели, которую Европарламент наградил премией Сахарова, олицетворяет борьбу за правду и демократию. Европа поддерживает грузинский народ!» - пишет европарламентарий.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна