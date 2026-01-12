Министр юстиции: В Грузии закон превыше всего

12.01.2026 18:19





«Гарибашвили сотрудничал со следствием, соответственно, это стало одним из условий для заключения процессуального соглашения», — заявил министр юстиции Грузии Паата Салия.



По словам Салия, любой человек обязан соблюдать закон, и должность не имеет значения.



«Между обвиняемым и государством было достигнуто соглашение, ему назначено лишение свободы сроком на пять лет. Конечно, это очень печальный факт, однако важно отметить, что в Грузии закон является верховным для каждого гражданина, независимо от того, является ли он должностным лицом, простым гражданином или премьер-министром. Каждый обязан соблюдать закон, и сегодня мы это видим. Как бы ни было прискорбно, закон должен быть исполнен, поскольку преступление совершено. Независимо от того, кто является виновным, закон должен быть исполнен», — заявил Паата Салия.



Для справки: прокуратура Грузии заключила процессуальное соглашение с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, согласно которому ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере одного миллиона лари.



Кроме того, как известно, 24 октября Тбилисский городской суд избрал в отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили меру пресечения по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере в виде залога в размере одного миллиона лари. Ираклию Гарибашвили было предъявлено обвинение по подпункту «г» части третьей статьи 194 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей легализацию незаконных доходов, сопровождавшуюся получением доходов в особо крупном размере.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





