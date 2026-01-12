Вольский: Задержание Гарибашвили — личная трагедия для меня

12.01.2026 18:38





«Бидзине Иванишвили было очень трудно представить, что человек, который всегда занимал прочную позицию в команде, сделает шаг, противоречащий тем принципам, с которыми сам Иванишвили вернулся в политику», — заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, заключение Ираклия Гарибашвили под стражу было морально тяжело воспринимать.



«Для меня это очень тяжело, этот процесс длится уже давно. Моё отношение к Ираклию и его семье всегда было тёплым и дружеским. С этим человеком у меня было много деловых разговоров, я помню немало позитивных этапов сотрудничества. Для меня это личная трагедия, трагедия для команды. И для самого Бидзины Иванишвили было очень трудно представить, что человек, который в твоей команде всегда твёрдо стоял на своих позициях, сделает шаг, противоречащий тем принципам, с которыми сам Бидзина Иванишвили вернулся в политику. Если это преступление действительно имело место и, тем более, если он его признал — это, конечно, можно приветствовать, однако само преступление является очень тяжёлым. С юридической точки зрения я не знаю, как это будет оценено — я не прокурор и не судья, но с моральной точки зрения это крайне тяжело и для восприятия, и для осмысления», — заявил Вольский.



Прокуратура Грузии заключила процессуальное соглашение с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, согласно которому ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере одного миллиона лари.



Кроме того, как известно, 24 октября Тбилисский городской суд избрал в отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили меру пресечения по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере в виде залога в размере одного миллиона лари. Ираклию Гарибашвили было предъявлено обвинение по подпункту «г» части третьей статьи 194 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей легализацию незаконных доходов, сопровождавшуюся получением доходов в особо крупном размере.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





